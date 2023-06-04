مجلس محمد بن ركاض يحتفي بفريق «شكراً لعطائك التطوعي»

العين (الاتحاد)

احتفى مجلس الشيخ محمد بن ركاض في مدينة العامرة بمنطقة العين بفوز فريق «شكراً لعطائك التطوعي» بالمرتبة الثانية في جائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها العشرين، ضمن «فئة أفضل مبادرة تطوعية»، وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، الرئيس الفخري لفريق «شكراً لعطائك»، والدكتور سيف الرحمن أمير رئيس مجلس إدارة الفريق، والأعضاء والمتطوعين من مختلف الإمارات والإعلاميين.

وأشاد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض بالجهود الإنسانية والمجتمعية والمبادرات الخيرية والإيجابية التي يقوم بها «فريق شكراً لعطائك»، التي تتماشى مع النهج التطوعي الذي أسست له ورسخت دعائمه القيادة الرشيدة في مسيرة دعم منظومة العمل التطوعي على المستويات كافة لخدمة المجتمع وإسعاد أفراده. من جهته، توجه سيف الرحمن أمير، رئيس مجلس إدارة «فريق شكراً لعطائك التطوعي»، بالشكر والتقدير لأعضاء الفريق على العمل الدؤوب في جميع المبادرات المختلفة التي ترسخ ثقافة التطوع في نفوس أفراد المجتمع، وتساهم في تعزيز الرؤية الخاصة بأهمية العمل التطوعي.