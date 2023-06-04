«تحدي بوابة الشارقة».. منصة مبتكرة للأعمال البيئة

الشارقة (الاتحاد)

تزامناً مع احتفالات «يوم البيئة العالمي» الذي يصادف اليوم 5 يونيو تبرز مكانة «تحدي بوابة الشارقة»، المبادرة العالمية التي أطلقها «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع)، في صناعة التغيير ودفع العالم نحو مستقبل يتميز بالحلول المبتكرة والممارسات المستدامة، حيث أكملت دورة العام الجاري من التحدي استقبال مئات طلبات المشاركة من جميع أنحاء العالم، جاذبة الاهتمام العالمي إلى تبني الخيارات المستدامة والممارسات الصديقة للبيئة في مجال ريادة الأعمال.

وتماشياً مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية البيئة بعد إعلان «عام الاستدامة» 2023، تحرص دورة هذا العام من التحدي، التي تقام بدعم من «وزارة التغير المناخي والبيئة» وبالشراكة مع «مجموعة بيئة» و«مدينة الشارقة المستدامة»، على تشجيع رواد الأعمال على تنفيذ رؤاهم وأفكارهم المبتكرة، وفي الوقت ذاته، تسهم بتعزيز المكانة الرائدة لإمارة الشارقة في مجال الاستدامة على المستوى العالمي.

ويحصل الفائزون بالتحدي على الدعم الكامل لتأسيس أعمالهم من خلال عقود مدفوعة للحصول على الإرشاد والتوجيه لتنفيذ أفكارهم، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في مبادرات «عام الاستدامة» في دولة الإمارات العربية المتحدة لعرض أفكارهم، حيث يوفر التحدي منصة عالمية للأفكار الإبداعية ومهارات حل المشكلات، معززاً مكانة الشارقة ودورها الرائد في ريادة الأعمال الخضراء.

وحول المشاركات الاستثنائية التي استقبلتها دورة هذا العام من التحدي، تقول نجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «نؤمن في (شراع) بأن ريادة الأعمال قوة فعالة تتجاوز المؤسسات والشركات الفردية، وتحفز التقدم والنمو والأثر الإيجابي، فينبغي لجميع رواد الأعمال أن يتحلوا بالشجاعة لمواجهة الوضع الراهن والتغلب على التحديات، ومواصلة السعي لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم ليكونوا صنّاع تغيير حقيقيين، ويسهموا في بناء مستقبل أفضل لأنفسهم وللأجيال المقبلة».