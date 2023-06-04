«تكييف» تطلق «دليل الاستدامة للعائلات» قبيل يوم البيئة العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «تكييف»، إصدار «دليل الاستدامة للعائلات»، وذلك في إطار مبادرتها لتشجيع الممارسات المستدامة وتعزيز الوعي البيئي بين العائلات. تأتي هذه المبادرة احتفالاً بيوم البيئة العالمي وعام الاستدامة في دولة الإمارات.

يتضمن «دليل الاستدامة للعائلات» مجموعة من النصائح والأفكار العملية التي تهدف إلى تعزيز الممارسات الواعية للوصول إلى تبريد أقل تأثيراً على البيئة، ويقدم الدليل أيضاً بعض الطرق الملهمة لتبني ممارسات أكثر استدامة في الحياة اليومية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الدليل على أنشطة مصممة خصيصاً للأطفال، تهدف إلى تعليمهم وتعزيز وعيهم بأهمية الاستدامة بطريقة ممتعة وتفاعلية. كما تعكس صفحة الغلاف، الرؤية الفنية المتقنة للفنان الإماراتي عبد الله لطفي، الذي استوحى فكرة التصميم من ملامح الحياة، ونجح في ترجمتها بأسلوبه الخاص إلى غلافٍ فريدٍ من نوعه.

ويستعرض الدليل بعض المبادرات والمساهمات التي تقوم بها بعض الشركات، مثل «ذا ويست لاب»، وهي شركة ناشئة تهدف إلى تقديم الحلول المبتكرة في تحويل المخلفات العضوية من مواد عديمة الفائدة وملوثة للبيئة إلى مصدر نظيف لإنتاج السماد وتخصيب التربة. إلى جانب ذلك، يسلط الدليل الضوء على مبادرة شركة «كريمسون إدوكيشن»، وهي شركة استشارية عالمية رائدة في مجال القبول الجامعي، تسعى لتقديم المساعدة للطلاب المهتمين بالمسارات التعليمية التي تدعم الاستدامة البيئية، وذلك من خلال إعداد قائمة تتضمن 10 شهادات جامعية تساعد الطلاب على الوصول إلى وظائف تدعم التنمية المستدامة في المستقبل.

كما يوفر الدليل مجموعة من الإرشادات الأساسية التي تهدف إلى تحقيق تبريد أقل تأثيراً على البيئة، مثل ضبط أجهزة التكييف على الدرجة المثالية، وإجراء الصيانة الدورية، إلى جانب العديد من الإرشادات المهمة الأخرى.

في هذا السياق، قال طارق الغصين، الرئيس التنفيذي لتكييف: «يأتي إطلاقنا لهذه المبادرة استجابةً لزيادة الوعي بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة الذي تشهده الإمارات العربية المتحدة والعالم».