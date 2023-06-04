«تعليم» تعلِّق تطبيق «الأكاديميات» في صفوف التاسع العام المقبل

دينا جوني (دبي)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الخطة الدراسية لمختلف الصفوف والأكاديميات والمراحل التعليمية للعام المقبل 2023-2024. وبناء عليه، علّقت المؤسسة تطبيق «الأكاديميات» لصفوف التاسع، على أن تستكمل في صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر. أما صفوف الحادي عشر للمسارين العام والمتقدم والتي تطبق اللغة الثالثة، فسيتم تزويدها بخطة دراسية منفصلة. وسيتم دمج طلبة الصف التاسع في مسار النخبة مع طلبة الصف التاسع المتقدم، على أن يطبّق منهاج المسار المتقدم على الصف المدمج. كما يمكن لطلبة الصف الثاني عشر في المسار العام أن يختاروا دراسة إحدى مادتي الكيمياء أو الأحياء. وبلغ عدد المواد الدراسية بشكل عام 17 مادة مقسّمة وفقاً لكل مرحلة وموزعة على 36 حصة أسبوعياً. وبحسب ما جاء في الخطة، فإن هناك 11 مرحلة دراسية للحلقة الثالثة هي المسار العام، والمسار العام لمدارس اللغة الثالثة، والمسار المتقدّم، والمسار المتقدّم لمدارس اللغة الثالثة، ومسار النخبة، والمسار التطبيقي، وأكاديميات الفنون الإبداعية للمسارين العام والمتقدّم، وأكاديميات العلوم الرياضية للمسارين العام والمتقدّم، والأكاديميات الأخرى للمسارين العام والمتقدّم.

أما الحلقة الثانية من الخامس إلى الثامن، فبلغ عدد المواد الدراسية فيها 12 مادة، موزعة على 36 حصة في مسارات التعليم العام والمتقدّم والمدارس التي تدرس لغة ثالثة. وبالنسبة للحلقة الأولى والصفوف من الأول إلى الرابع، فسيدرس الطلبة 12 مادة دراسية موزعة على 32 حصة أسبوعياً. وتدرس مادة التربية الأخلاقية من قبل معلمي الدراسات الاجتماعية، ومادة الدراسات الاجتماعية لصفي الأول والثاني تدرس من قبل معلم مجال أول. وتتكون مادة الفنون للصفين الأول والثاني من الفنون البصرية والموسيقى، تضاف إليها المسرح والدراما لصفي الثالث والرابع. أما مادة التصميم والتكنولوجيا لصفي الأول والثاني، فيقوم بتدريسها معلم مادة الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار.

وسيتم تطبيق نظام المواد الاختيارية في الصف الحادي عشر للعام الأكاديمي 2023-2024 لطلبة المسارين العام والمتقدم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري.

اختيار الخطة

أصبح بإمكان الطالب اختيار الخطة والمواد التي يرغب في دراستها في نهاية الصف العاشر، مع اختلاف عدد المواد الاختيارية بحسب المسار. ويفترض أن يتوافق اختيار الطالب لأي من السيناريوهات المتاحة مع التخصص العلمي الذي يرغب بدراسته في مؤسسات التعليم العالي لاحقاً. ولفتت إلى أن الطالب سيكمل حكماً مادتين علميتين على الأقل في نهاية الحلقة الدراسية.