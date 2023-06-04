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شرطة رأس الخيمة تطلق مبادرة «لسلامتهم»

خلال المبادرة (من المصدر)
5 يونيو 2023 01:01

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أطلق مركز شرطة المدينة الشامل برأس الخيمة، مبادرة «لسلامتهم» التي تستهدف حماية العمّال من التعرض لخطر الإصابات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة رأس الخيمة الخيرية، حيث تم توزيع مجموعة من مستلزمات الحماية الشخصية، فضلاً عن تقديم 100 وجبة طعام، لعدد كبير من فئة المستخدمين بمنطقة اختصاص مركز شرطة المدينة الشامل، بهدف إسعاد العُمّال وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات.
 وقام المقدم الدكتور يوسف عبدالله الطنيجي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، بحضور النقيب محمد أحمد الغليلي مدير فرع المعلومات الأمنية بمركز المدينة، والنقيب حسن عبدالله العوضي مدير فرع الشرطة المجتمعية بالمركز، وعدد من ضباط وموظفي مركز شرطة المدينة الشامل برأس الخيمة، بالنزول الميداني، إلى مواقع قيد الإنشاء، حيث توجد وتتمركز فئة المستخدمين، لتقديم الدعم والتوجيه اللازم للعُمّال، من خلال توعيتهم بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية أثناء العمل والتأكيد عليهم بأهمية ارتداء «خوذة» الرأس أثناء العمل، حماية للرأس في حال تعرض العامل لخطر أشعة الشمس المباشرة، أو الانزلاق والسقوط من مكان مرتفع.
الشعور بالمسؤولية 
أوضح المقدم دكتور يوسف الطنيجي، أن تنفيذ المبادرة جاء من منطلق حرص مركز شرطة المدينة الشامل، على تعزيز الشعور بالمسؤولية اتجاه جميع أفراد المجتمع، وبالأخص فئة المستخدمين، ترسيخاً للقيم الإنسانية بالتآخي من خلال تقديم العون اللازم للآخرين وتقديرهم عرفاناً لجهودهم المبذولة في دعم مسيرة البناء والتنمية، تحقيقاً للاستدامة التي تسعى لها وزارة الداخلية، ضمن جهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة متمثلة في (مركز شرطة المدينة الشامل) الذي يسعى إلى تحقيق رضا الجمهور بالخدمات المقدمة، وتعزيز الأمن والأمان.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
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