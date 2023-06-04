كتاب «جائزة خليفة الدولية» يفوز بجائزة أفضل تصميم دولي لعام 2023

أبوظبي (الاتحاد)

فازت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بجائزة التصميم الدولية في ألمانيا، عن تقريرها العلمي الدولي بعنوان «جائزة خليفة الدولية - تجسير الحدود»، وجاء فوز الكتاب بالجائزة عن فئة أفضل تصميم بقرار لجنة التحكيم لهذا العام مؤلفة من 132 عضواً من خبراء مستقلين يمثلون 20 دولة، بالإضافة إلى هيئة المحلفين المؤلفة من 9 رؤساء لجان، وسط منافسة شديدة، بين ما يقرب من 3578 مشروعاً للمشاركة على أمل الحصول على الجائزة.

أشاد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، مؤكداً أن هذا الفوز يأتي بالتزامن مع عام الاستدامة 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن جائزة التصميم الدولي (iF) تعتبر واحدة من أهم جوائز التصميم في العالم ومقرها هانوفر بألمانيا، تعود بعمرها إلى عام 1954، حيث تم الاعتراف بالجائزة كأشهر جهة تقوم بتحكيم التصاميم الممتازة وتكريم أصحاب أفضل تصميم في جميع التخصصات في جميع أنحاء العالم، سواء تصميم المنتج والتعبئة والتغليف والاتصالات والخدمات والهندسة المعمارية والهندسة الداخلية، بالإضافة إلى المفهوم المهني وتجربة المستخدم (UX) وواجهة المستخدم (UI). ويمكن عرض جميع المشاركات الحائزة على جوائز من خلال موقع الجائزة.

وأشار أمين عام الجائزة إلى الأهمية المتزايدة لشجرة نخيل التمر على مستوى العالم، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد، للدور الذي يمكن أن تلعبه النخلة في معادلة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والتغير المناخي، حيث تم تأطير الكتاب ضمن خمسة محاور رئيسية هي: الناس، الكوكب، الازدهار، السلام والشراكة.

استدامة

الدكتور عبد الوهاب زايد، أضاف، أن شجرة نخيل التمر هي ضمان لمعيشة مستدامة، وهي مفتاح لعالم أكثر استدامة، من خلال الحفاظ على أشجار النخيل ونموها، يمكننا التغلب على التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث يمكن لكل شجرة نخيل أن تمتص نحو 200 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مشيراً إلى أن هذا الكتاب ساهم في إعداده 46 جهة ومنظمة دولية، وعدد من الخبراء يمثلون 21 دولة بالعالم، بما في ذلك خبراء التكيّف المناخي، مثل الدكتور يوسف ناصف، مدير برنامج التكيّف (UNFCCC)، ويوفر إطاراً لمعالجة قضايا تغير المناخ الرئيسية، مثل: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتنوع البيولوجي، والتصحر، والجفاف، وتدهور الأراضي، مع وجود نخيل التمر في صميم ثورة المناخ.