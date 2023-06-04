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31.9 مليار درهم تداولات عقارية في أبوظبي منذ بداية العام

31.9 مليار درهم تداولات عقارية في أبوظبي منذ بداية العام
5 يونيو 2023 01:01

هالة الخياط (أبوظبي)

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أظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية في إمارة أبوظبي، تسجيل القطاع العقاري، 7477 معاملة بيع ورهن عقاري منذ بداية العام الجاري، بقيمة تداولات عقارية بلغت 31.9 مليار درهم.
ووفقاً للبيانات المنشورة على منصة «داري» العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل، بلغ عدد معاملات البيع العقاري 4454 ألف معاملة، بقيمة مبيعات 17.9 مليار درهم، منها 1615 معاملة بيع لعقارات جاهزة، و2839 على المخطط.
وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية تسجيل القطاع العقاري بالإمارة، 3023 معاملة رهن عقاري بقيمة 14 مليار درهم، منها 1928 معاملة رهن عقاري تمت خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 7 مليارات درهم، و1095 معاملة رهن تمت خلال الربع الثاني حتى نهاية مايو بقيمة 7 مليارات درهم.
وطرحت دائرة البلديات والنقل العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وحافظت الإمارة على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.
وتوقعت الدائرة المزيد من النمو من خلال الفرص الاستثمارية خلال العام الجاري، لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي يسهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وشهدت الآونة الأخيرة، استحداث 7 مناطق استثمارية في مدينة أبوظبي وضواحيها يُسمح فيها بالتملك لغير المواطنين. 
30 منطقة
باعتماد المناطق الاستثمارية الجديدة بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يصل عدد المناطق الاستثمارية في المدينة إلى 30 منطقة استثمارية، ومن أبرز المناطق الاستثمارية التي تم اعتمادها ويسمح للمواطنين وغير المواطنين بالتملك فيها منطقة الشامخة، ومدينة شخبوط، وجزيرة رمحان، إلى جانب شاطئ الراحة، جزيرة الريم، منطقة الريف، جزيرة اللؤلؤ، جزيرة السعديات، جزيرة ياس، سيح السديرة، مدينة مصدر، جزيرة المارية، جزيرة فاهد، مشروع حد السعديات، الأرض رقم 11 بحوض الجرف منطقة الجرف، جزيرة نواري، جزيرة الجبيل، وكاسر الأمواج. 

 

أبوظبي
التداولات العقارية
الإمارات
دائرة البلديات والنقل
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