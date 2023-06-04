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«كهرباء الشارقة» تنجز نقل المياه إلى «الشنوف»

مهندسون في المشروع يتابعون مراحل الإنجاز (من المصدر)
5 يونيو 2023 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تمديد خط رئيسي استراتيجي قطر 800 ملم، لنقل المياه من محطة الزبير إلى ضاحية الشنوف وفق أفضل المواصفات، والذي بدأ تنفيذه منتصف شهر يوليو 2022 وباستخدام مواد صديقة للبيئة تحافظ على جودة المياه، وسيوفر الخط الجديد المياه النقية العذبة لمناطق مهذب وهديبة والمناطق الجديدة في ضاحية الشنوف، ويعزز من كفاءة الشبكة.
وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مشروع تنفيذ خط استراتيجي لنقل المياه من محطة الزبير إلى ضاحية الشنوف يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توصيل الخدمات الرئيسية للمناطق الجديدة والمشروعات التطويرية، وفق أفضل المواصفات.
الخط الاستراتيجي
أشار إلى أن الخط الاستراتيجي لنقل المياه من محطة الزبير إلى ضاحية الشنوف تم إنجازه بالكامل وفق أفضل المواصفات في جميع مراحله من أعمال الحفر وتمديد الأنابيب وإنشاء غرف محابس التحكم، وأعمال الحماية وصيانة الطرق المحيطة، وتم استخدام أنابيب الكاربون ستيل المحمية بطلاء الإيبوكسي الآمن صحياً، حسب أحدث المواصفات العالمية المتبعة في أنظمة توزيع ونقل المياه العذبة، وتم تنفيذ اختبارات لضغط المياه، وأصبح جاهزاً للتشغيل، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 15.5 مليون درهم، وبلغ طول الخط أكثر من 6 كم وبقطر 800 ملم.
وأكد أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في مناطق إمارة الشارقة كافة، ضمن استراتيجية الهيئة التي تهدف لتطوير مشروعات المياه، واستدامتها من خلال توسعات ومشاريع تطويرية طموحة لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة.

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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كهرباء الشارقة
ضاحية الشنوف
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