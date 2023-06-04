«الصياح» تنضم إلى مبادرة «وقف المطورين العقاريين»

دبي (وام)

سجلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي مساهمة جديدة في مبادرة «وقف المطورين العقاريين» التي أطلقتها من خلال مركز محمد بن راشد العالمي للوقف والهبة بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث قدمت المساهمة مجموعة «الصياح» للتطوير العقاري، بهدف تعزيز استدامة الجهود الإنسانية وتلبية احتياجات المجتمع.

وخصصت «الصياح» وحدة عقارية في «برج السلافة» بمنطقة مرسى دبي وقفاً خيرياً مستداماً لدعم المبادرة، وتم تسليم العقار إلى «أوقاف دبي» لتتولى إدارته واستثماره وصرف عوائده على دعم مشاريعها الخيرية في مجالات الصحة والتعليم، وتقديم العون للمحتاجين والأيتام والأرامل ومساندة أصحاب الهمم ودعم الحالات الإنسانية.

ورحب علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، بالمساهمة الجديدة لمجموعة الصياح وانضمامها إلى مبادرة المطورين العقاريين، مضيفاً أن الشركات العقارية أظهرت تفاعلاً واسعاً مع المبادرة، وهو ما يعكس التزامها بأداء مسؤوليتها تجاه المجتمع وحرصها على دعم النشاط الخيري في إمارة دبي. وأكد المطوع أن مبادرة المطورين العقاريين مستمرة بتحقيق أهدافها الإنسانية في المجتمع ودعم متطلباته الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية وغيرها، ودعا المطوع كافة شركات التطوير العقاري إلى المشاركة في المبادرة ودعم الاستثمارات الوقفية والجهود التي تتبناها «أوقاف دبي».

ومن جانبه، أثنى مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إحدى مؤسسات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، على المساهمة التي قدمتها مجموعة «الصياح» ضمن مبادرة وقف المطورين العقاريين، مشيراً إلى أن استمرار المبادرة في استقطاب الشركات العقارية في دبي يؤكد أن العمل الخيري والإنساني يعد من أولوياتها ويعتبر نهجاً مستداماً ضمن التزاماتهم بالمسؤولية المجتمعية والفضل في ذلك يعود إلى القيم ذات الصلة التي أرستها القيادة الرشيدة في مجتمع الإمارة من خلال التوجيهات السديدة والمبادرات الخيرية المستمرة.