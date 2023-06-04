«الوطني للأرصاد»: لا تأثير للحالة المدارية على الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

ذكر تقرير متابعة الحالة المدارية في بحر العرب، الذي أصدره المركز الوطني للأرصاد، أمس، عدم وجود تأثير على الدولة خلال هذا الأسبوع في حال تشكلها، وأن المركز يتابع الوضع على مدار الساعة، ومستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات، ويناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

ولفت المركز إلى أن بعض النماذج العددية ما زالت تشير إلى احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب نهاية هذا الأسبوع، وما زالت هناك اختلافات بين النماذج العددية في التوقعات بمكان تكون الحالة وتوقيتها ومسارها، حيث تشير بعض هذه النماذج بتكون منخفض مداري يوم 8 يونيو عند السواحل الجنوبية الغربية للهند ثم يتحرك لشمال بحر العرب باتجاه السواحل الهندية والباكستانية، بينما تشير نماذج عددية أخرى بتكون مخفض مداري ضعيف جنوب بحر العرب باتجاه الغرب عند جزيرة سقطرى.

45.8 درجة مئوية

بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 45.8 درجة مئوية في الذيد (الشارقة) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بارتفاع يزيد على درجتين، إذ سجلت أعلى درجة على الدولة أول أمس 43.5 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية - صحواً إلى غائم وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 كلم/ س تصل إلى 30 كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

كما يتوقع أن يكون الطقس غداً رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية الغربية - صحو إلى غائم جزئي وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر.، والرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار شمالاً وسرعتها من 10 كلم/س إلى 25 تصل إلى 40 كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.