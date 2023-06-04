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«شباب شرطة أبوظبي» يناقش مخاطر «الترويج الإلكتروني للمخدرات»

متحدثون خلال الجلسة (من المصدر)
5 يونيو 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد مجلس شباب شرطة أبوظبي بالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات وإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة جلسة حوارية بعنوان «الترويج الإلكتروني للمخدرات» وبالتعاون مع مجلس شباب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ضمن فعاليات «اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها» تحت شعار «شاركنا لنمنعها».
واستعرض المقدم نهيان محمد المهيري، من إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، الهدف الرئيسي من تقديم برامج النقاط المرورية والذي يركز على تقويم سلوك مستخدمي الطريق من السائقين ونشر الثقافة المرورية وتأهيل مخالفي قانون السير والمرور الاتحادي من خلال خدمات عدة تقدم للجمهور بلغات عدة.
وناقش الرائد يوسف حسن الحمادي من مديرية مكافحة المخدرات، خطورة الترويج الإلكتروني للمخدرات، وقال إن آفة ترويج المخدرات إلكترونياً تنتشر عبر استلام أجهزة الهاتف رسائل نصية، من خلال تطبيق «الواتس آب» من أرقام غريبة غير موثوقة من خارج الدولة تحتوي على صور لمواد مخدرة من أصناف مختلفة، وأسعارها مع خدمة التوصيل والحساب البنكي لإرسال المبالغ المالية، والبعض يحتوي على تسجيل صوتي للترويج لهذه الأصناف.
ودعا أفراد المجتمع لعدم التجاوب أو التعامل مع الرسائل الواردة من خارج الدولة من أشخاص مجهولين وعدم الرد على المحادثات الواردة عبر التطبيقات الحديثة وعدم الاستهتار والتواصل معهم بدافع الفضول أو التجربة، مؤكداً أهمية تكاتف جهود الجهات كافة، بمن فيهم الأسر والمؤسسات لبيان مخاطرها، وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في براثن المخدرات.
وحذر من خطر التواصل مع المروّجين الإلكترونيين وإن كان بداعي الفضول، مشيراً إلى أن بعضهم أوقعه فضوله تحت طائلة القانون بسبب تحوله مدمن مخدرات، بدأ بالتجربة ثم تحول مدمناً.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ المبادرات وحملات التوعية والمشاركة في المعارض للتعريف بآفة المخدرات، ضمن استراتيجيات وخطط للحد منها وتوعية الجمهور بأضرارها ومخاطرها.
وحضر الجلسة النقاشية الرائد مروان الزحمي والمدني ريم الشامسي والعريف ميثاء أيوب من مجلس شباب شرطة أبوظبي، وعدد من أعضاء مجلس شباب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ.

شرطة أبوظبي
المخدرات
مكافحة المخدرات
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