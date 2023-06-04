مدرسة «دار العلوم بني ياس» تحتفل بتخريج الدفعة الـ20 من الطلاب

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت مدرسة دار العلوم الخاصة في بني ياس الحفل الختامي لتخريج الدفعة الـ20 من طلاب وطالبات الثانوية العامة بمسرح جامعة العين فرع أبوظبي.

وحضر الحفل الشيخ مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، وأعضاء مجلس الأمناء وأولياء الأمور، وممثلون عن هيئات حكومية والمدارس الخاصة في بني ياس.

وقال الشيخ مسلم بن حم: تعمل الإمارات على استراتيجية تطوير التعليم، التي تُعد ترجمة واقعية لطموحات القيادة الرشيدة للدولة، في إيجاد منتج تعليمي نوعي، يستطيع مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، وخطوط واضحة المعالم ترسم مستقبل الأجيال.

وتابع بن حم: ما نشاهده من اهتمام دولة الإمارات بالارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي ما هو إلا دليل على إدراك الدولة لأهمية ذلك، وشدد على أن التعليم أساس تطور الأمة ونموها وحضارتها، متمنياً للخريجين دوام النجاحات والانتصارات.

واستهل الحفل بإلقاء الدكتور يوسف علقم مدير المدرسة كلمة شكر فيها الشيخ مسلم بن حم على رعايته لهذا الحفل، ورحب كذلك بالشيخ سالم بن مسلم، وأثنى على دعمهما المستمر للمدرسة في إكمال رسالتها التربوية والتعليمية.

كما أشار يوسف علقم إلى أهمية التعليم في حياة الإنسان لتعزيز بناء جيل قادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفعالة في بناء الوطن الذي أسس قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويكمل المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات.