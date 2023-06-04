جامعة العين الثانية في مسابقة «همم إماراتية»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت جامعة العين على المركز الثاني في مسابقة «همم إماراتية» والتي نظمتها جامعة الشارقة على مستوى جامعات الدولة. وقد شارك الطلبة في المسابقة بمشروعين تحت إشراف عمادة شؤون الطلبة، الأول حول ابتكار أداة محاربة تشويه مواقع «الويب»، أما المشروع الثاني، فتمثل في ابتكار برنامج لتحليل الصور لأصحاب الهمم. وقد تم تكريم الطلبة من قبل جامعة الشارقة.

من جانب آخر، كرم الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة الطلبة الفائزين تشجيعاً لهم، وتقديراً على جهودهم المتميزة، كما حثهم على بذل المزيد من العطاء، مشيراً إلى أن النجاح والتميز يعززان شخصية الطالب للمضي قدماً نحو مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والنجاحات ولا يقبل إلا بالمراكز المتقدمة. بدورها، أكدت الدكتورة ابتهال أبو رزق نائب رئيس جامعة العين للتطوير والمتابعة وعميد شؤون الطلبة، حرص الجامعة بشكل عام والعمادة بشكل خاص على تشجيع الطلبة لإطلاق ابتكاراتهم من خلال المشاركة في المسابقات العلمية وتسخير كافة السبل لهم للمشاركة، وحصد الجوائز المتقدمة سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى الدولة.

الجدير بالذكر أن مسابقة «همم إماراتية» التي تنظمها جامعة الشارقة تهدف إلى تعزيز التنافسية، وتحفيز الهمم لدى الطلبة والشباب في مختلف المجالات.