استمرار فعاليات «راشد بن محمد» لأجمل ترتيل «16»

دبي (وام)

تستمر لليوم الثالث على التوالي منافسات مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها «16» بالمقر الرئيسي للجائزة بمنطقة الممزر بدبي.

ويزداد تنافس المشاركين في المسابقة بكافة فروعها أمام لجنة التحكيم بمتابعة وحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء اللجنة المنظمة وأولياء أمور المتسابقين والحضور متابعي المسابقات القرآنية. وقال أحمد الزاهد المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عضو اللجنة المنظمة: إن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب والأصوات القرآنية ورعايتها وتأهيلها.

وأشاد المتسابقون وأولياء أمورهم بالمستوى الكبير المتميز للمسابقة.