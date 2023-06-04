وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بانفجار خزان وقود في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أسفر حادث انفجار خزان وقود ديزل في منطقة صناعية الجرف بعجمان، صباح أمس، عن وفاة شخصين وثلاث إصابات.

وأفاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بأن غرفة العمليات استقبلت بلاغاً الساعة 11 صباح أمس يفيد بوقوع انفجار في خزان (ديزل) في أحد المعامل الخاصة بشركة تجارة الوقود في صناعية الجرف، وعلى الفور تم الانتقال للموقع، حيث تبين أن اثنين من العاملين في الموقع كانا يقومان بأعمال اللحامة فوق أحد الخزانات مما أدى لانفجاره نتيجة تطاير شرر اللحامة على الوقود الموجود بداخل الخزان، ونتج عنه وفاة العاملين وهما من الجنسية الآسيوية، وإصابة 3 أشخاص أيضاً من الجنسية الآسيوية في المصنع المجاور بسبب تطاير شظايا غطاء الخزان المنفجر.

ونوه بأن الانفجار يعود لعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وعدم التقيد بالتراخيص اللازمة من الدفاع المدني لتأمين هذا النوع من المنشآت التي تتعامل مع الوقود والمشتقات البترولية.

وعليه تم استدعاء الجهات المختصة من الإسعاف الوطني والدفاع المدني والدوريات المرورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المتضررين من الحادث إلى المستشفى.