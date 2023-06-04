ورشة عن مخاطر استنشاق أول أكسيد الكربون بالمركبات

دبي(الاتحاد)

شهد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، انطلاق ورشة عمل حول مخاطر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون بالمركبات، بحضور عدد من مديري مراكز الشرطة ومديري الإدارات الفرعية في الإدارات العامة، ومجموعة من المُختصين من الشركاء الخارجيين.

وأكد اللواء أحمد بن غليطة، أن القيادة العامة لشرطة دبي، حريصة على تفعيل ودعم منظومة الشراكة والتعاون مع الشركاء الخارجيين، في سبيل تطوير آليات العمل، والوقوف على التحديات للخروج بحلول تعزز تحقيق أهداف شرطة دبي وتوجهاتها في تعزيز الأمن والأمان والسلامة العامة.

وبيّن اللواء ابن غليطة، أن هذه الورشة، تأتي في إطار العمل المشترك لبحث سبل المكافحة والتوعية بإحدى الممارسات الخاطئة التي يقوم بها أفرادٌ من المجتمع، والمتمثلة في تشغيل المركبة في مكان مغلق دون تهوية كافية، الأمر الذي يعرضهم لخطر التسمم بغاز أول أكسيد الكربون أو الوفاة، وهو ما نطلق عليه اسم «القاتل الصامت».

وأوضح أن خطر التعرض للتسمم بأول أكسيد الكربون، يكمن في عدم وجود رائحة أو لون لهذا الغاز، الأمر الذي يصعب معه اكتشاف وجود الغاز وارتفاع تركيزه في مكان مُغلق، لافتاً إلى أن أعراضه تتمثل في الصداع والشعور بالنعاس والإرهاق والخمول، فيدخل الشخص في غيبوبة دون إدراكه لخطورة ما يتعرض له، مشدداً على ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود بين الجهات كافة المعنية للتوعية بخطورة الغاز، وبحث سبل وضع تدابير وإجراءات سلامة آمنة تقي الأفراد من التعرض لخطر التسمم بأول أكسيد الكربون.

بدوره، قال الرائد خبير الدكتور المهندس محمد علي القاسم، رئيس قسم الهندسة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن الدراسات التي قامت بها الإدارة العامة بشأن الحالات التي تعرضت للتسمم بأول أكسيد الكربون، أظهرت قلة وعي بعدد من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها عدد من الأفراد، وذلك لأن البلاغات الواردة عن حدوث وفيات أو إصابات وقعت في مركبات أُجري عليها تعديلات جوهرية في الفلاتر الخلفية للمركبة، لزيادة قوة الدفع ورفع الكفاءة، مبيناً أنه وبعد البقاء في المركبة فترة من الزمن، سواء في مكان مغلق أو مفتوح، ارتفعت نسبة أول أكسيد الكربون في المركبة، وتعرض الأشخاص للتسمم بأول أكسيد الكربون.

توصيات

قال سيف الفلاسي، مدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن الورشة تتضمن بحث سبل تقديم توصيات بالتعاون مع الشركاء والجهات المختصة بشأن اللوائح والقوانين التي يمكن لها الحد من الإصابات والوفيات الناتجة عن استنشاق الغازات السامة في المركبات، ذلك أن الممارسات الخاطئة لبعض الأفراد قد ينجم عنها حوادث قاتلة، لذلك وجب بحث التشريعات المتعلقة بالجوانب البيئية وفقاً للنقاط الفنية لأهل الاختصاص.

وتطرق يوسف المرزوقي، مدير إدارة المواصفات بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى ضرورة الخروج بمواصفات ومقاييس تتعلق بتقييم جودة الهواء داخل المركبات، بحيث تُصبح مواصفة مُلزمة تضمن السلامة والصحة البيئية، وسلامة مستخدمي المركبات.