عبد الله المري يؤكد تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي التي تعتبر أكبر منطقة اختصاص في دبي، وتضم أبرز المعالم في الإمارة ومن ضمنها برج خليفة، برواز دبي، متحف المستقبل، مركز دبي التجاري العالمي، وغيرها من المناطق المهمة، الأمر الذي يستدعي تسخير كل الإمكانات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة بر دبي ضمن برامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي وعدد من كبار الضباط.

واطلع معاليه على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة بر دبي في مجال التغطية الأمنية، حيث بلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% محققاً المستهدف المطلوب وهو 100%، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و6 ثوان، وكان المستهدف 3 دقائق.

كما اطلع على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة بر دبي في مناطق الاختصاص، والتي أدت إلى حفظ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص.

السجلات المرورية

وثمن جهود قسم السجلات المرورية وحرصهم على سلامة مُستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، والحملات المرورية التي ينفذها المركز بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المحاضرات التوعوية في المدارس الواقعة في منطقة الاختصاص ضمن مبادرة أمن المدارس.

واستمع إلى شرح حول المبادرات والبرامج التي نفذها المركز للموظفين والتي أدت إلى تحقيق 95.7% في نسبة السعادة الوظيفية، وذلك من خلال اللقاءات الدورية مع مدير المركز أو نائبه ومبادرات السعادة، فيما قام المركز بتحفيز الموظفين عبر المبادرات المتنوعة بنسبة 100%.

واطلع معالي الفريق المري على إنجازات المركز التي تمثلت في إحراز المركز الأول في المشاريع المعرفية «نظام الخدمة»، والمركز الأول في المشاريع المعرفية «دليل المحقق»، والمركز الثاني في منصة التطوع على مستوى مراكز الشرطة، والمركز الثالث في تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية على مستوى مراكز الشرطة.

كما اطلع على إحصائيات مركز إسعاد المتعاملين، حيث أجرى المركز 42 ألفاً و632 معاملة ذكية في العام الماضي شملت خدمات المركز الذكي «SPS» وتطبيقات شرطة دبي على الهواتف الذكية.

وثمن الجهود التي قامت بها شعبة التواصل مع الضحية في المركز، حيث تواصلت الشعبة بنسبة 100% في العام 2022 مع الضحية بالشقين الجنائي والمروري خلال سبعة أيام عمل.