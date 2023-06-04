الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون حركتها جنوية شرقية إلى شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الطقس في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 01:28 والجزر الأول عند الساعة 08:23 والجزر الثاني عند الساعة 19:07.

في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:07 والمد الثاني عند الساعة 21:58 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.