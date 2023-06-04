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احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب نهاية الأسبوع

شعار المركز الوطني للأرصاد
4 يونيو 2023 16:21

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات الجوية تشير إلى احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب نهاية هذا الأسبوع، مؤكدا أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال هذا الأسبوع في حال تشكلها.
وقال إنه ما زالت بعض النماذج العددية تشير إلى احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب نهاية هذا الأسبوع حيث ما زالت هناك اختلافات بين النماذج العددية في التوقعات بمكان تكون الحالة وتوقيتها ومسارها فيما تشير بعض هذه النماذج بتكون منخفض مداري يوم 8 يونيو عند السواحل الجنوبية الغربية للهند ثم يتحرك لشمال بحر العرب باتجاه السواحل الهندية والباكستانية بينما تشير نماذج عددية أخرى بتكون مخفض مداري ضعيف جنوب بحر العرب باتجاه الغرب عند جزيرة سقطرى.
وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بالموافاة بآخر المستجدات، داعيا الجميع إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

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المصدر: وام
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