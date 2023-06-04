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مدينة أبوظبي تحصد ذهبية وفضية جائزة المجتمعات الحيوية الدولية في مالطا

أبوظبي
4 يونيو 2023 15:33

فازت مدينة أبوظبي بالمركز الأول"الجائزة الذهبية" ضمن جائزة المجتمعات الحيوية عن فئة المدينة E من خلال بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، والتي شاركت في حفل توزيع الجوائز المقام في جمهورية مالطا بتاريخ 2 يونيو 2023." عن فئة المشروع - لمشروع متنزهات وحدائق كورنيش أبوظبي.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد شاركت في فئتي (المدينة)، و(المشروع)، وحققت تقدماً وسبقاً على جميع الدول المشاركة من خلال فوزها بجائزتين (ذهبية، وفضية)، الأمر الذي يعكس المكانة العالمية المرموقة التي تحظى بها مدينة أبوظبي كونها من أكثر عواصم العالم  تقدماً، وملاءمة للعيش، وإسعاداً لسكانها المواطنين والمقيمين والزوار، وكمدينة مراعية لكبار السن أيضا.

وتأتي الجائزة بالشراكة بين لجنة LivCom والمعهد الدولي للشيخوخة التابع للأمم المتحدة - مالطا (UN-INIA)، بالإضافة إلى ISOCARP ومركز الأمم المتحدة للتنمية الإقليمية (UNCRD). والحكومة المحلية لمدينة بيرغو والجامعة الأميركية في مالطا (AUM) .

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وأعربت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بمديرها العام سيف بدر القبيسي وجميع منتسبيها عن الفخر والاعتزاز بما حققته إمارة أبوظبي في المحافل الدولية، مؤكدة أن هذا الإنجاز سيكون حافزاً لمزيد من الإنجازات التي تعكس النهضة الشاملة التي تعيشها مدينة أبوظبي في ظل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة في مفهوم استشراف المستقبل وخصائصه.

الجدير بالذكر أن جائزة  المجتمعات الحيوية  Livcom award  بدأت في العام 1997، وهي أكبر مسابقة دولية مدعومة من الأمم المتحدة، تهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة البيئية المحلية والتنمية المستدامة للمدن وفقاً لستة معايير، وتهدف الجائزة لتعزيز جودة الحياة من خلال خلق "مجتمعات قابلة للعيش". وتتنافس 260 مدينة و42 مشروعاً في جائزة LivCom.

المصدر: وام
مالطا
أبوظبي
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