انفجار خزان مشتقات بترولية يسفر عن وفاة شخصين في عجمان

انفجر خزان وقود ديزل في منطقة صناعية الجرف بعجمان صباح اليوم، أسفر عن وفاة شخصين وثلاث إصابات.

وصرح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أن غرفة العمليات استقبلت بلاغاً الساعة 11 صباح اليوم يفيد بوقوع انفجار في خزان ( ديزل ) في احدى المعامل الخاصة بشركة تجارة الوقود في صناعية الجرف وعلى الفور تم الانتقال للموقع حيث تبين أن اثنين من العاملين في الموقع كانا يقومان بأعمال اللحام فوق أحد الخزانات مما أدى لانفجاره نتيجة تطاير شرار اللحام على الوقود الموجود بداخل الخزان، مما أدى لحدوث الانفجار، ونتج عنه وفاة العاملين من الجنسية الاسيوية وإصابة عدد 3 اشخاص أيضاً من الجنسية الآسيوية في المصنع المجاور بسبب تطاير شظايا غطاء الخزان المنفجر.

ونوه إلى أن الانفجار يعود لعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة وعدم التقيد بالتراخيص اللازمة من الدفاع المدني لتأمين هذا النوع من المنشآت التي تتعامل مع الوقود والمشتقات البترولية.

وعليه تم استدعاء الجهات المختصة من الاسعاف الوطني والدفاع المدني والدوريات المرورية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ونقل المتضررين من الحدث إلى المستشفى. وفق حسابات شرطة عجمان على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم.