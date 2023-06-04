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رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك مملكة تونغا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
4 يونيو 2023 11:05

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك توبو السادس.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي سياوسي سوفاليني رئيس وزراء مملكة تونغا.

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
مملكة تونغا
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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