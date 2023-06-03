الأحد 4 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن زايد يستقبل المبعوث الأميركي الخاص بالمناخ

عبدالله بن زايد يستقبل المبعوث الأميركي الخاص بالمناخ
4 يونيو 2023 00:16

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ.
جرى، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والشراكة القائمة في القطاعات كافة، لاسيما المناخ.
كما تطرقت المحادثات إلى جهود دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي، وتعزيز التعاون المشترك والعمل متعدد الأطراف مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وجون كيري مبادرات البلدين المشتركة في مجال المناخ، ومنها المبادرة الإماراتية - الأميركية الشاملة للاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز الأهداف المناخية المشتركة وأمن الطاقة العالمي التي ستعمل على استثمار 100 مليار دولار أميركي لتوليد 100 غيغاوات إضافية من الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والاقتصادات الناشئة حول العالم بحلول عام 2035.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، نهج دولة الإمارات الثابت في مد جسور التواصل والتعاون مع العالم، وتعزيز العمل متعدد الأطراف في مواجهة تحديات تغير المناخ.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يطلق حملة استدامة وطنية تزامناً مع الاستعدادات لـ «COP28»
جهود رائدة

وأشار سموه إلى أن الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مجال المناخ، وما نتج عنها من مبادرات ومشاريع عديدة تعد نموذجاً رائداً للعمل المشترك من أجل عالم آمن مناخياً، ينعم بالتنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.
وأكد سموه أن دولة الإمارات عازمة، خلال استضافتها قمة المناخ «COP28»، على قيادة الجهود العالمية في التصدي لظاهرة التغير المناخي من مرحلة تقديم التعهدات إلى مرحلة تنفيذ إجراءات ملموسة في هذا الملف.
حضر اللقاء، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28».

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
جون كيري
التغير المناخي
تغير المناخ
كوب 28
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
جمارك دبي تساعد السلطات الكندية في ضبط نصف طن من المواد المخدرة
الإمارات
جمارك دبي تساعد السلطات الكندية في ضبط نصف طن من المواد المخدرة
اليوم 12:29
عمال الحفر يزيلون حافلات متضررة بعد الحادث في بالاسور في ولاية أوديشا الشرقية
عربي ودولي
السلطات الهندية تكشف ملابسات "حادث القطارات"
اليوم 12:21
شعار وزارة الاقتصاد
الاقتصادي
"الاقتصاد" توعي بآليات رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة في قطاع الذهب والأحجار الكريمة
اليوم 12:02
أرشيفية
عربي ودولي
السعودية وأميركا تدعوان طرفي الصراع في السودان للاتفاق على هدنة جديدة
اليوم 11:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©