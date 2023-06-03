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النائب العام للدولة: المؤسسات ملتزمة بحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل مواطن ومقيم وزائر

حمد سيف الشامسي
4 يونيو 2023 01:20

أبوظبي (وام)

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أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن جميع مؤسسات الدولة معنية وملتزمة بمراعاة وحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل مواطن ومقيم وزائر على أرضها.
وقال النائب العام للدولة، في بيان أصدره، أمس، إن جميع الإجراءات التي تتخذها المؤسسات والجهات الأمنية في الدولة، تتم في إطار القانون، وتحت إشراف النيابة العامة بوصفها ممثل الهيئة الاجتماعية، بما في ذلك إجراءات المراقبة، وتسجيل المحادثات والهواتف والمراسلات عند ثبوت الخروج على القانون، والتي لا تتم إلا بموافقة النائب العام وحده دون غيره.
وأوضح النائب العام للدولة، أن تنفيذ هذه الإجراءات يتم وفق الضوابط المقررة بدستور الدولة وقوانينها، وتحت إشراف كامل من السلطة القضائية، وأن مخالفة تلك القواعد الراسخة في الدولة من قبل القائمين عليها، تستتبع محاسبة مرتكبها ومعاقبته دون تهاون، حفاظاً على حريات الأفراد والحقوق الأساسية المقررة للإنسان في دولة القانون.

الإمارات
النائب العام
حمد سيف الشامسي
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