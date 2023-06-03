صقر غباش يشارك في مراسم تنصيب الرئيس التركي

أنقرة (الاتحاد)

شارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مراسم حفل تنصيب فخامة رجب طيب أردوغان، رئيساً للجمهورية التركية الصديقة لولاية رئاسية جديدة، والتي أُقيمت أمس في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنيات سموه لفخامة الرئيس التركي بدوام التوفيق والنجاح في مهامه، وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب التركي الصديق نحو التقدم والرخاء.

من جانبه، حمَّل فخامة رئيس جمهورية تركيا معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معرباً عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار.