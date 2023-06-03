الأحد 4 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

صقر غباش يشارك في مراسم تنصيب الرئيس التركي

صقر غباش
4 يونيو 2023 01:20

أنقرة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب وسط تركيا
خالد بن محمد بن زايد وعبدالله بن زايد يحضران حفل زفاف خلفان محمد الظاهري

شارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مراسم حفل تنصيب فخامة رجب طيب أردوغان، رئيساً للجمهورية التركية الصديقة لولاية رئاسية جديدة، والتي أُقيمت أمس في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنيات سموه لفخامة الرئيس التركي بدوام التوفيق والنجاح في مهامه، وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب التركي الصديق نحو التقدم والرخاء.
من جانبه، حمَّل فخامة رئيس جمهورية تركيا معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معرباً عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار.

 

صقر غباش
تركيا
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
جمارك دبي تساعد السلطات الكندية في ضبط نصف طن من المواد المخدرة
الإمارات
جمارك دبي تساعد السلطات الكندية في ضبط نصف طن من المواد المخدرة
اليوم 12:29
عمال الحفر يزيلون حافلات متضررة بعد الحادث في بالاسور في ولاية أوديشا الشرقية
عربي ودولي
السلطات الهندية تكشف ملابسات "حادث القطارات"
اليوم 12:21
شعار وزارة الاقتصاد
الاقتصادي
"الاقتصاد" توعي بآليات رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة في قطاع الذهب والأحجار الكريمة
اليوم 12:02
أرشيفية
عربي ودولي
السعودية وأميركا تدعوان طرفي الصراع في السودان للاتفاق على هدنة جديدة
اليوم 11:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©