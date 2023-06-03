خالد بن محمد بن زايد وعبدالله بن زايد يحضران حفل زفاف خلفان محمد الظاهري

أبوظبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سعيد المطوع الظاهري، أمس، بمناسبة زفاف نجله «خلفان» إلى كريمة محمد ناصر الرميثي. كما حضر الحفل الذي أقيم في مجلس البطين في أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين، وجمع من المدعوين.

كما حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الحفل، وتقدم سموه بالتهنئة إلى العريسين وذويهما متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة، كما حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان. تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.