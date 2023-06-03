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عبدالله بن زايد يطلق حملة استدامة وطنية تزامناً مع الاستعدادات لـ «COP28»

عبدالله بن زايد يطلق حملة استدامة وطنية تزامناً مع الاستعدادات لـ «COP28»
4 يونيو 2023 01:20

أبوظبي (وام)

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 أطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، حملة وطنية للتوعية بمبادرات ومشاريع الاستدامة في الدولة.
وقال سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الاستدامة جزء من هويتنا وقيمنا وركيزة أساسية في عملنا.. الاستدامة أسلوب حياة #عام_الاستدامة»، يأتي إطلاق الحملة تزامناً مع «عام الاستدامة»، واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر المقبل، وبما يدعم جهودها في العمل المناخي. وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
 ويبرز الموقع الإلكتروني للحملة sustainableuae.ae المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة، حيث تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في المجال، والتي تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة، وتتخذ من العمل الجماعي نهجاً نحو تحقيق مستقبل مستدام.
وتغطي الحملة الإعلامية محاور عدة، أبرزها «إرث الوالد المؤسس» الذي يسلط الضوء على نهج وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الاستدامة، ومحور «أبطال العمل المناخي» الذي يهدف لإبراز المشاركات الفردية في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة، ومحور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» الذي يستعرض جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي.

عبدالله بن زايد
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