مع ارتفاع درجات الحرارة.. تكثيف الرقابة على أسواق السمك

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكدت دائرة بلدية رأس الخيمة، متمثلةً في إدارة الصحة العامة، تكثيف حملات الرقابة الميدانية الموجهة إلى مختلف أسواق الأسماك العاملة في الإمارة، بهدف التحقق من الالتزام باشتراطات الصحة العامة، ومنها توفير الثلج بكميات كافية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الإدارة، أنها تكثف حملاتها الميدانية للتحقق من حصول العمالة الموجودة في أسواق الأسماك، على البطاقات الصحية.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في دائرة البلدية: إن الإدارة وجهت حملات ميدانية إلى كل أسواق الأسماك العاملة التي تقدم الأصناف المختلفة من الأسماك والمنتجات البحرية المتنوعة القادمة من عمليات الصيد اليومية، والأخرى من الأسواق المجاورة والتي تقدم خيارات متنوعة للمستهلكين.

وذكرت أن أسواق الأسماك في الإمارة تشهد إقبالاً لافتاً على مدار العام من قبل شريحة كبيرة من أفراد المجتمع نظراً إلى المنتجات ذات الجودة العالية والطازجة التي تجود بها عمليات الصيد، والتي تتطلب رقابة مكثفة من قبل المراقبين الموجودين بشكل دائم في السوق للتحقق من كافة اشتراطات الصحة والسلامة ومدى تطبيقها من قبل العاملين في دكك البيع.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية قامت الصحة العامة بالتدقيق على مسألة العمالة في دكك بيع السمك، بهدف التحقق من امتلاكهم البطاقات الصحية السارية التي تؤكد خلوهم من الأمراض المختلفة، وفي حال المخالفة يتم إنذار المخالف وإعطاؤه مهلة زمنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية، وفي حال عدم التزامه بالإجراءات المطلوبة التي تخولهم العمل وممارسة النشاط في السوق، يتم توقيع غرامة مالية، وقد ينتهي الأمر إلى إيقافه عن ممارسة النشاط في حال عدم التزامه مجدداً.

1059 طناً

ذكرت الطنيجي، أن أسواق رأس الخيمة للأسماك، استقبلت كميات من الأسماك خلال شهرين بلغت نحو 1059.3 طن من الأسماك الطازجة، كما أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات، نظراً إلى التزام كل العاملين في السوق ودكك البيع باشتراطات الصحة العامة، خاصة في ظل الرقابة المستمرة والمكثفة من قبل المراقبين.

وأشارت إلى أنه مع دخول فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتجه الصحة العامة نحو تكثيف الرقابة على مسألة وجود الثلج بكميات كافية على الأسماك المعروضة في السوق وتوافرها بدكك البيع، والتي تسهم في الحفاظ على جودة الأسماك ومختلف الأصناف البحرية المعروضة، وتقدم للمستهلكين منتجات مستوفية اشتراطات الصحة العامة.

وذكرت أن تلك الحملات جاءت لتوعية العاملين في دكك البيع بأهمية هذا الجانب للحفاظ على المنتجات المعروضة، ومنع تعرضها للفساد أو التلف وبالتالي مصادرتها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والدعوة إلى التعاون مع المراقبين في الصحة العامة، عبر توفير الثلج المناسب للمنتجات المعروضة، وتجنب التعرض للإنذارات والمخالفات ومصادرة المنتجات وتكبدهم الخسائر المادية، وغيرها من الإجراءات التي تتبع عملية تحرير المخالفات والإنذارات.

وأشارت شيماء الطنيجي إلى أن الصحة العامة تمكنت، خلال الفترة الماضية، من مصادرة 11.4 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة، مؤكدة أن التقيد باشتراطات السلامة تضمن سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



