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84 % من مركبات الأجرة بأبوظبي مزودة بأجهزة دفع إلكتروني

84 % من مركبات الأجرة بأبوظبي مزودة بأجهزة دفع إلكتروني
4 يونيو 2023 01:20

هالة الخياط (أبوظبي)

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زوّد مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي 84% من أسطول مركبات الأجرة بأجهزة الدفع الإلكترونية، حيث تم تركيب 5.337 جهاز دفع إلكتروني، ضمن خطة التحول الرقمي في الإمارة.
وأفاد المركز بأن عدد عمليات الدفع الإلكتروني لتعرفة مركبات الأجرة خلال العام الماضي بلغت 5.81 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون درهم بزيادة 157% عن العام 2021.
ويدعم نظام الدفع الإلكتروني، عملية التحول الرقمي التي ينتهجها مركز النقل المتكامل لتحويل مختلف خدماته إلى خدمات رقمية، بما يتماشى مع تطلعات وطموحات المتعاملين، ويعزز رضاهم، كما تواكب هذه الخطوة خطة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تحويل مدينة أبوظبي إلى مدينة ذكية بمختلف قطاعاتها وخدماتها.
ويوفر تطبيق «أجرة أبوظبي» خاصية الدفع الإلكتروني في جميع مركبات الأجرة بالإمارة من خلال تطبيق PayBy، لتُضاف إلى خاصية الدفع عن طريق تطبيق Apple Pay وSamsung Pay على الهواتف الذكية، وذلك بطريقة سهلة وآمنة ومريحة.
ويسهم تطبيق «أجرة أبوظبي» في زيادة الحجوزات عبر الأجهزة الذكية نظراً لما يوفره من خصائص مميزة تمكن الجمهور من تتبع حركة مركبة الأجرة ومعرفة الموعد المتوقع لوصولها، حيث شكلت نسبة الحجوزات الذكية لمركبات الأجرة 85% من إجمالي الحجوزات التي بلغت 3.91 مليون عملية حجز.
ويقدر عدد مركبات الأجرة العاملة في الإمارة بـ 6.390 مركبة أجرة بما فيها 222 مركبة أجرة المطار.
وشهد العام الماضي استخدام مركبات الأجرة من قبل 76 مليون راكب، بزيادة قدرها 19% عن العام 2021، وذلك من خلال 42 مليون رحلة.
وبلغ عدد المركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة 4.822 مركبة، تشكل نسبتها 78% من أسطول المركبات العاملة في الإمارة، كما تم تشغيل عدد من المركبات الكهربائية من نوع «تسلا» للعمل ضمن أسطول مركبات الأجرة لدعم أسطول مركبات الأجرة الصديقة للبيئة.

مركبات الأجرة
أبوظبي
مركز النقل المتكامل
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