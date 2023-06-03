شرطة دبي تعرف أهالي أم الدمن بخدماتها الذكية

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، اللقاء المفتوح الذي نظمه مركز شرطة لهباب لأهالي منطقة أم الدمن تحت شعار «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، بحضور العقيد عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي بالنيابة، والعقيد صلاح الحمادي، مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور، والمقدم راشد محمد أحمد، مدير مركز شرطة لهباب، ونائبه المقدم سعيد علي الملعاي، وعدد من الضباط وأهالي منطقة أم الدمن.

وأكد اللواء الدكتور عادل السويدي، أن «اللقاء المفتوح» يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تنظيم اللقاءات المفتوحة في مختلف مناطق إمارة دبي، بهدف تعزيز التواصل مع قاطنيها والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم، والوقوف على التحديات التي تعزز من هدف شرطة دبي في ترسيخ شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان والسعادة.

وأوضح اللواء السويدي أن اللقاء يهدف أيضاً إلى التعريف بجهود شرطة دبي والخدمات الذكية والنوعية المتوافرة عبر منصاتها المُختلفة، بهدف التيسير على الناس في الحصول على مختلف الخدمات، داعياً أفراد وقاطني منطقة أم الدمن إلى المشاركة في اللقاء الهادف إلى خدمتهم والتواصل معهم.

وشكر اللواء السويدي الحضور على مشاركتهم في اللقاء المفتوح، منوهاً بقيمة اللقاء كتجسيد عملي لحرص القيادة العامة لشرطة دبي على لقاء أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم عن قرب، وبما يعين على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.

أمان

استعرض المقدم راشد محمد أحمد، الخدمات التي يقدمها المركز في منطقة الاختصاص التي تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد سكان المنطقة من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات واللقاءات تمثل قناة تواصل مهمة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع المستفيدين من الخدمات العامة، مؤكداً أن جهود شرطة دبي لا تقتصر على تقديم خدماتها الشرطية والأمنية فقط، لكنها تتعدى ذلك إلى تنسيق الجهود والتواصل بشكل مستمر مع جميع الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات تعكس جودة الحياة في إمارة دبي.