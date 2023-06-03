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تكريم مواطن تقديراً لتعاونه مع مركز القصيص

خلال التكريم (من المصدر)
4 يونيو 2023 01:19

دبي (الاتحاد) 

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كرم العقيد سلطان عبدالله العويص، مدير مركز شرطة القصيص، المواطن محمد أحمد محمد، بحضور العقيد جمال إبراهيم علي، نائب مدير مركز شرطة القصيص، والرائد أحمد محمد الشاعر، رئيس قسم المناوبة العامة، والملازم حميد محمد النعيمي، رئيس قسم الشؤون الإدارية، وليلى شاه مراد، رئيس قسم إسعاد المتعاملين، وذلك تقديراً لتعاونه وحسن تصرفه مع مركز شرطة القصيص، الأمر الذي ساهم في تعزيز الأمن والأمان بالمجتمع.
وأشاد العقيد سلطان العويص بحسن تصرف المواطن محمد أحمد محمد وسرعة بديهته، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعال في خدمة المجتمع.
من جانبه، أعرب المواطن محمد أحمد محمد عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أنه حافز له، وللجميع بأهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع، وتعزيز استقراره.

القصيص
شرطة القصيص
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