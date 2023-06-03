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اختتام البرنامج العلمي للجمعية الخليجية لقسطرة القلب

جانب من اختتام البرنامج (وام)
4 يونيو 2023 01:19

دبي (وام)

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اختتمت في دبي، أمس، فعاليات النسخة الثانية من البرنامج العلمي الطبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول «مناقشة المستجدات المتعلقة بصمامات القلب» الذي نظمته الجمعية الخليجية لقسطرة القلب، بمشاركة 320 من الخبراء والأطباء المختصين من المنطقة والعالم.
سلط البرنامج - الذي استمر يومين في فندق كونراد دبي، وأشرف على إعداده شركة أيكوم جروب - الضوء على أحدث الدراسات العلمية المتعلقة بأمراض القلب والشرايين وعمليات القسطرة القلبي.
ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بأهمية جراحات القلب والقسطرة التي تُعد السبب الرئيسي للوفيات حول العالم، بما فيها دول الخليج العربي، وتسليط الضوء على أبرز ما توصلت إليه العلاجات والأبحاث حول العالم في هذا المجال.
وضع البرنامج نخبة من الأطباء والمختصين من دول مجلس التعاون الخليجي وهم الدكتورة رشا البواردي، والدكتورة سندس سمرقندي من السعودية، والدكتور أحمد الشطي من الكويت، والدكتور عبدالرحمن النابت من قطر، والدكتور عارف النورياني والدكتور فهد باصليب من الإمارات، والدكتور حسام نور من البحرين، والدكتور محمد المخيني من عُمان. وتناول المشاركون من المختصين في مجال الرعاية الصحية وأمراض القلب، خلال جلسات البرنامج، عدداً من المواضيع تركزت حول أهمية تبني أحدث التقنيات والعلاجات حول العالم في مجال الجراحات القلبية والقسطرة، وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع. كما تم بث مباشر لعمليات قلب عبر التقنيات الحديثة من عددٍ من المستشفيات في المنطقة بما فيها حالة خاصة تم بثها من مستشفى القاسمي بالشارقة.
ومنذ انطلاقها في عام 2018، شهدت الجمعية الخليجية لقسطرة القلب زيادة في نسبة المشاركات في فعالياتها وأنشطتها بمعدل بلغ 70% سنوياً.

دبي
القسطرة القلبية
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