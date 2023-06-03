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رئيس الدولة يمنح سفير رواندا وسام الاستقلال

رئيس الدولة يمنح سفير رواندا وسام الاستقلال
3 يونيو 2023 20:06

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سعادة إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، وسام الاستقلال بمناسبة انتهاء فترة عمله، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.
وقلد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، سعادته الوسام، معرباً عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنياً على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا في كافة المجالات.
من جانبه، أعرب سعادة هاتيجيكا عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الدولة والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة، وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي.
وتقدم سعادة السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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محمد بن زايد
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