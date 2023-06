محمد بن راشد يعزي شعب الهند إثر حادث تصادم قطارات

تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتعازي إلى الشعب الهندي إثر حادث تصادم قطارات راح ضحيته المئات بين قتيل وجريح اليوم السبت.

وكتب سموه، على موقع «تويتر» باللغة الإنجليزية «أود أن أتقدم بأحر التعازي إلى الشعب الهندي في أعقاب حادث تصادم القطار المأساوي».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «قلوبنا مع العائلات التي فقدت أحباءها ومع الجرحى. تتضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع الهند خلال هذا الوقت العصيب. أفكارنا وصلواتنا معكم».

وقتل 288 شخصاً وأُصيب مئات آخرون بجروح في تصادم ثلاثة قطارات في الهند، حسبما أعلن مسؤولون اليوم السبت.

I would like to extend my deepest condolences to the people of India in the wake of the tragic train collision. Our hearts go out to the families who lost loved ones and to the injured. The UAE stands in solidarity with India during this difficult time. Our thoughts and prayers…