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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
3 يونيو 2023 17:56

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون جنوية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والمد الثاني عند الساعة 54:00 والجزر الأول عند الساعة 07:44 والجزر الثاني عند الساعة 18:33.
بحر عُمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:24 والمد الثاني عند الساعة 21:10 والجزر الأول عند الساعة 16:00 والجزر الثاني عند الساعة 03:59.

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المصدر: وام
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