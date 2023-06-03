طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أمس، في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، للتأكيد على الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ومناقشة مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الجانبان بالشراكات المهمة والمتعددة بين البلدين، فيما ثمّن مستشار الأمن القومي الأميركي جهود دولة الإمارات واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» خلال نوفمبر المقبل في مدينة «إكسبو دبي»، علاوة على ريادتها العالمية في تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأكد الجانبان أهمية بناء أنظمة بيئية تكنولوجية موثوقة، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين رفاهية الإنسان في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتعهدا بتعزيز التعاون في إطار الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار.

وأكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، التزام بلاده بأمن دولة الإمارات وشركائها في المنطقة، والعمل دبلوماسياً على تهدئة النزاعات والتوترات في المنطقة.

وناقش الجانبان سبل تعميق التعاون المبني على الاتفاقيات الإبراهيمية، بما في ذلك مجموعة I2U2 «الإمارات والهند والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل»، بالإضافة إلى الأهداف المشتركة نحو شرق أوسط أكثر تكاملاً وازدهاراً واستقراراً.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق بشأن هذه القضايا وغيرها.