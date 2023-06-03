الأحد 4 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة الهند في ضحايا حادث القطارات

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة الهند في ضحايا حادث القطارات
3 يونيو 2023 16:10

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية، إلى فخامة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند في ضحايا حادث تصادم القطارات والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية، مماثلتين إلى فخامة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند.

أخبار ذات صلة
السلطات الهندية تكشف ملابسات "حادث القطارات"
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك مملكة تونغا بذكرى استقلال بلاده

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية إلى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

المصدر: وام
منصور بن زايد
محمد بن راشد
الهند
محمد بن زايد
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
جمارك دبي تساعد السلطات الكندية في ضبط نصف طن من المواد المخدرة
الإمارات
جمارك دبي تساعد السلطات الكندية في ضبط نصف طن من المواد المخدرة
اليوم 12:29
عمال الحفر يزيلون حافلات متضررة بعد الحادث في بالاسور في ولاية أوديشا الشرقية
عربي ودولي
السلطات الهندية تكشف ملابسات "حادث القطارات"
اليوم 12:21
شعار وزارة الاقتصاد
الاقتصادي
"الاقتصاد" توعي بآليات رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة في قطاع الذهب والأحجار الكريمة
اليوم 12:02
أرشيفية
عربي ودولي
السعودية وأميركا تدعوان طرفي الصراع في السودان للاتفاق على هدنة جديدة
اليوم 11:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©