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شرطة أبوظبي وأدنوك للتوزيع تفتتحان مسارين لفحص المركبات الكهربائية

شرطة أبوظبي وأدنوك للتوزيع تفتتحان مسارين لفحص المركبات الكهربائية
3 يونيو 2023 15:15

 افتتحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع مسارين جديدين لفحص المركبات الكهربائية الأول في أبوظبي بمركز فحص المركبات أدنوك في منطقة المرور والثاني في العين بمركز فحص المركبات في البطين لخدمة مالكي السيارات الكهربائية بهدف إعطائهم الاولوية في فحص مركباتهم من خلال تلك المسارات المعدة خصيصًا لهم وتطبيقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى إسعاد كافة أفراد المجتمع والاهتمام باستباقية وجودة الخدمات وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع.
وأوضح العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية أن افتتاح المسارين يأتي كخطوة غير مسبوقة تهدف الى تحقيق الاهداف المنشودة والمشتركة بين الجانبين والوصول الى مستويات قياسية في رضا المتعاملين ضمن التوجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة واستراتيجية حكومة أبوظبي الرشيدة في مراعاة متطلبات المجتمع، بتوفير خدمات مبتكرة والوصول إلى جميع الفئات في أقرب مقر إليهم.
وأشار إلى ان مديرية ترخيص السائقين والاليات بشرطة أبوظبي تسعى بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة أدنوك للتوزيع إلى تقديم خدمات متميزة واستثنائية ضمن حزمة من المبادرات والتي تهدف الى تطوير منظومة العمل المشترك بين الجانبين من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مجال الفحص الفني للمركبات الخفيفة.

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المصدر: وام
فحص المركبات
أدنوك للتوزيع
شرطة أبوظبي
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