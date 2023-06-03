محمد بن زايد يعزي ناريندرا مودي في ضحايا حادث اصطدام القطارين

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم السبت، عن تعازيه لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في ضحايا حادث اصطدام القطارين.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «خالص التعازي وصادق المواساة للصديق ناريندرا مودي في ضحايا حادث اصطدام القطارين، وأتضامن مع ذوي الضحايا والشعب الهندي الصديق في هذا الوقت الصعب، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين».