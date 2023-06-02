«هاكاثون البيئي» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة النسخة الأولى من «هاكاثون البيئي»، تحت شعار الاستدامة البيئية. وضمن برامج الجمعية لدعم مبادرات عام الاستدامة 2023 بالدولة واستعداداتها لـCOP28 وبهدف تطوير حلول ومنصات وتطبيقات رقمية ذكية لمواجهة التحديات البيئية وبناء تكنولوجيا مستدامة ومبتكرة لتحسين جودة الحياة.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية أن «هاكاثون البيئي» يعزز الابتكار للوصول إلى حلول فعالة ومستدامة للتحديات البيئية وتعزيز جودة الحياة والاستدامة في الإمارات حيث يغطي هذا التحدي مجالات متعددة مثل الزراعة والطاقة والمدن الذكية وإدارة الموارد الطبيعية، ويسعى لإيجاد حلول للتحديات البيئية ومواكبة التغيرات التقنية السريعة.

أشارت هديل عبد الرحمن منسقة مركز الريادة الشبابية والرياضة بجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية أن «هاكاثون البيئي» يستهدف مشاركة طلاب الجامعات والمبرمجين بالإضافة إلى هواة التقنيات الواعدة ويمنح المشاركين الفرصة لتطوير أفكارهم وإظهار قدراتهم ومهاراتهم التقنية. وأشارت إلى أن باب التسجيل متاح عبر التسجيل بالرابط التالي: https://easd.ae.