الإمارات: دعم الحلول الفاعلة لمواجهة تحديات السلم والأمن الدوليين

نيويورك (الاتحاد)

قدمت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، إحاطة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، حول أولويات دولة الإمارات خلال رئاستها لمجلس الأمن، وبرنامج عمل المجلس لشهر يونيو.

وقالت بعثة الدولة في بيان على «تويتر»: «قدمنا إحاطة للسيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، حول أولويات دولة الإمارات خلال رئاستها لمجلس الأمن، وبرنامج عمل المجلس لشهر يونيو».

وأضافت: «تؤكد دولة الإمارات التزامها تجاه المجتمع الدولي في بناء التوافق بين أعضاء المجلس، عبر دعم الحلول الفاعلة في مواجهة تحديات السلم والأمن الدوليين».

إلى ذلك، ترأست معالي لانا نسيبة، الجلسة الأولى للمجلس خلال شهر يونيو، أمس، حول الحالة في ليبيا، واعتمد مجلس الأمن خلالها القرار رقم 2684 لعام 2023.

وجاء القرار، ليمدد الإذن لإجراء عمليات تفتيش على السفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا في أعالي البحار قبالة سواحلها، وذلك لمدة عام آخر.

إلى ذلك، قدمت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة التهنئة للسفير دنيس فرانسيس، المندوب الدائم لجمهورية ترينيداد وتوباغو لدى الأمم المتحدة، بمناسبة نجاحه في الانتخابات وتوليه الرئاسة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت البعثة في تغريدة على «تويتر»: إن السلام والازدهار والتقدم والاستدامة هي السبل لصنع عالم لا حصر فيه للفرص، ونحن نتطلع للعمل مع السفير فرانسيس من أجل تحقيق ذلك خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة».