محمد بن راشد: رضا المتعاملين عن الخدمات حق أصيل

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مجموعة من تقارير المتسوقين السريين، كان أحدها لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وأشاد سموه بالمدير التنفيذي للمؤسسة وفريق عملها.

وأكد سموه، أن المتعاملين والجمهور هم سبب وجود الجهة، وهم سبب توظيف كادرها، مشيراً إلى أن رضاهم عن الخدمات حق أصيل، ومبدأ نبيل في عمل أي جهة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»، أمس: «وصلتني اليوم مجموعة من تقارير المتسوقين السريين كان أحدها لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. وجدنا مديرها التنفيذي على كاونترات الخدمة يستقبل المتعاملين ويسرع الإجراءات ويساهم في تخليص المعاملات.. وأكد لنا المتسوق السري أن تقديم الخدمة لم يتجاوز الخمس دقائق.. شكراً لفريق العمل وللمدير التنفيذي عمر بو شهاب».

وأضاف سموه: «رسالة للجميع: المتعاملون والجمهور هم سبب وجود الجهة.. وهم سبب توظيف كادرها.. ورضاهم عن الخدمات حق أصيل ومبدأ نبيل في عمل أي جهة، ومهما تطورت بلادنا ستظل أعيننا متابعة لمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لمواطنينا.. وسنظل نبعث متسوقين سريين للجميع كما كنا نفعل خلال الثلاثين عاماً السابقة».