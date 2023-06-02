السبت 3 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«المكتب الوطني للإعلام» يستعرض جهود الدولة في العمل المناخي واستضافة «COP28»

خلال اللقاء التعريفي مع المنصات الأخبارية الرقمية (وام)
3 يونيو 2023 01:12

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: رضا المتعاملين عن الخدمات حق أصيل
حمدان بن زايد: نعمل مع مجتمع المحافظة على البيئة لحماية كوكبنا
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

نظم «المكتب الوطني للإعلام»، أمس، في العاصمة أبوظبي، لقاء تعريفياً مع المنصات الإخبارية الرقمية، وصناع المحتوى والمؤثرين، لإطلاعهم على جهود دولة الإمارات في مجال العمل المناخي، واستضافتها الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). يأتي تنظيم اللقاء بتوجيهات سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، بهدف حشد الجهود والإمكانيات لتعزيز الوعي العام بأهمية العمل المناخي، والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال.
وقال أحمد الحوسني، مدير تنفيذي في المكتب الوطني للإعلام، إن هذا اللقاء يأتي في إطار بناء علاقات شراكة وتواصل مباشرة ومستمرة مع قطاع الإعلام، لما له من دور وطني مؤثر في نشر رسائل الدولة، والترويج لإنجازاتها. وأشار الحوسني إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق مؤثري منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد للتوعية بقضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.
وقدم مكتب مؤتمر الأطراف (COP28)، خلال اللقاء، عرضاً حول أهمية استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والتي تمثل محطة مهمة وبارزة في العمل المناخي العالمي، حيث تشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس التاريخي الذي تم التوصل إليه عام 2015، ومن المقرر أن تكون الاستجابة العالمية لنتائج تلك الحصيلة خلال مؤتمر (COP28) الذي سيحظى بتغطية إعلامية واسعة.
وتأتي الاستضافة أيضاً تماشياً مع توجهات الدولة ومبادئ الخمسين التي تركز بشكل رئيسي على النمو الاقتصادي المستدام، ويعتبر العمل المناخي حالياً عاملاً مؤثراً في توجيه الاستثمارات، واستحداث الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق التنوع الاقتصادي.
وسلطت وزارة التغير المناخي والبيئة، من جانبها، الضوء على جهود دولة الإمارات في العمل المناخي، واستعرضت المساهمات المحددة وطنياً في هذا المجال، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وأكدت أن الإمارات تعتبر موطناً لأكبر مصدر للكهرباء الخالية من الكربون في العالم العربي.  ونوهت وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أنها تعمل على توعية المجتمع عبر ثلاث ركائز رئيسية، وهي التغيير على السلوك المستدام، والمشاركة والتفاعل مع السرد المناخي عبر المنصات الرقمية، وزيادة الوعي عبر تبسيط المفاهيم، والقضايا في مجال العمل المناخي. من جانبهم، أكد الحضور من صناع محتوى ومؤثري تواصل اجتماعي، أهمية هذه الملتقيات في تعزيز الوعي بالأولويات الوطنية.

المكتب الوطني للإعلام
الإمارات
COP28
كوب 28
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم
عربي ودولي
اشتباكات في السودان بعد تعليق محادثات الهدنة
اليوم 01:14
بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي
عربي ودولي
بوتين: لن نسمح بزعزعة استقرار روسيا
اليوم 01:14
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
عربي ودولي
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
اليوم 01:14
المبعوث الصيني الخاص خلال جلسة إحاطة حول أوكرانيا (أ ف ب)
عربي ودولي
الصين تدرس القيام بمهمة أخرى لحل أزمة أوكرانيا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©