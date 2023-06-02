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علي النعيمي يلتقي رئيس الشؤون الخارجية في «النواب» الإيطالي

علي النعيمي خلال لقاء أندريا دي جوسيبي (من المصدر)
3 يونيو 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في أبوظبي، معالي أندريا دي جوسيبي، عضو اللجنة الثالثة للشؤون الخارجية والمجتمعية بمجلس النواب في جمهورية إيطاليا.
كما حضر اللقاء ميرة سلطان السويدي، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، ولورينزو فانارا، السفير الإيطالي لدى الدولة.
وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا في مختلف المجالات، وأهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلسين، من خلال تبادل الزيارات والخبرات، والتنسيق والتشاور بين الجانبين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
علي النعيمي
البرلمان الإيطالي
إيطاليا
الإمارات وإيطاليا
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