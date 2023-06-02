سفارة زيمبابوي لدى الدولة تحتفل بالذكرى الـ43 للاستقلال

أبوظبي (وام)

حضر الدكتور فهد التفاق، مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، حفل الاستقبال، الذي أقامه لوفمور مازيمو، سفير جمهورية زيمبابوي لدى دولة الإمارات، بمناسبة الذكرى السنوية الـ43 لاستقلال بلاده.

كما حضر الحفل -الذي أقيم في فندق الشاطئ روتانا أبوظبي- عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى دولة الإمارات. وأشار لوفمور - في كلمة له بهذه المناسبة- إلى قوة العلاقات بين زيمبابوي ودولة الإمارات، مؤكداً حرص قيادتي البلدين على تعزيز علاقات الشراكة وانطلاقها إلى آفاق أرحب في المجالات كافة. وأشاد بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأشار إلى الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح والسلام.