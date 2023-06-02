السبت 3 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفارة زيمبابوي لدى الدولة تحتفل بالذكرى الـ43 للاستقلال

خلال الحفل (وام)
3 يونيو 2023 01:11

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: رضا المتعاملين عن الخدمات حق أصيل
حمدان بن زايد: نعمل مع مجتمع المحافظة على البيئة لحماية كوكبنا

حضر الدكتور فهد التفاق، مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، حفل الاستقبال، الذي أقامه لوفمور مازيمو، سفير جمهورية زيمبابوي لدى دولة الإمارات، بمناسبة الذكرى السنوية الـ43 لاستقلال بلاده. 
كما حضر الحفل -الذي أقيم في فندق الشاطئ روتانا أبوظبي- عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى دولة الإمارات. وأشار لوفمور - في كلمة له بهذه المناسبة- إلى قوة العلاقات بين زيمبابوي ودولة الإمارات، مؤكداً حرص قيادتي البلدين على تعزيز علاقات الشراكة وانطلاقها إلى آفاق أرحب في المجالات كافة. وأشاد بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأشار إلى الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح والسلام. 

زيمبابوي
الإمارات
وزارة الخارجية
فهد التفاق
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم
عربي ودولي
اشتباكات في السودان بعد تعليق محادثات الهدنة
اليوم 01:14
بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي
عربي ودولي
بوتين: لن نسمح بزعزعة استقرار روسيا
اليوم 01:14
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
عربي ودولي
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
اليوم 01:14
المبعوث الصيني الخاص خلال جلسة إحاطة حول أوكرانيا (أ ف ب)
عربي ودولي
الصين تدرس القيام بمهمة أخرى لحل أزمة أوكرانيا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©