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الإمارات

«موارد عجمان» تنظم مقابلات توظيف في مستشفى ثومبي

مقر مدينة ثومبي الطبية (من المصدر)
3 يونيو 2023 01:11

عجمان (وام)

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية الفورية لتوظيف المواطنين في مستشفى ثومبي الجامعي، التابع لإحدى شركات القطاع الخاص المنضمة في برنامج «نافس الإمارات» الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
شهد اليوم المفتوح الذي حضره الشيخ عبدالعزيز بن ناصر النعيمي، مدير المشاريع في وزارة الموارد البشرية والتوطين، حضوراً واسعاً من المواطنين والمواطنات الخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية، حيث طرح المستشفى عدداً من الشواغر الوظيفية في المجالات والإدارات المختلفة.
وذكرت موزة الشامسي، مديرة إدارة سياسات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار حرص الدائرة على تنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة، وتوفير الأطر المناسبة لدعم ملف التوطين في القطاع الخاص ودعم الكوادر الوطنية وتأهيليها وتطوير قدراتها لتولي الوظائف في مختلف المجالات مستقبلاً، وتعزيز إدماجها في سوق العمل.

موارد عجمان
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عجمان
دائرة الموارد البشرية
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مدينة ثومبي الطبية
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