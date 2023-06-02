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الإمارات

«الهلال الأحمر» و«الإمارات لتعليم القيادة» توقعان اتفاقية تعاون

أثناء توقيع اتفاقية التعاون (من المصدر)
3 يونيو 2023 01:11

أبوظبي (وام)

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وقَّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة الإمارات لتعليم القيادة، اتفاقية تعاون في المجالات الإنسانية والمجتمعية، تقوم الشركة بموجبها بدعم حملات الهيئة ومشاريعها الإنسانية والتنموية المختلفة، وذلك من خلال التسويق لمشاريع ومبادرات الهيئة في المجالات كافة، كما تهدف الاتفاقية إلى تنسيق جهود الجانبين لخدمة المجتمع، وتعزيز فرص التقدم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات حول المسؤولية المجتمعية.
وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية، ومن جانب الشركة خالد الشميلي الرئيس التنفيذي.

الهلال الأحمر
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
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