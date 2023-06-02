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«نسائية أم القيوين» تنظم «معك لاستدامة صحتك»

«نسائية أم القيوين» تنظم «معك لاستدامة صحتك»
3 يونيو 2023 01:11

أم القيوين (وام)

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ناقش ملتقى «معك لاستدامة صحتك - لا للتدخين» الذي نظمته الجمعية النسائية في أم القيوين، واستهدف طلبة المدارس، عدداً من المحاور التي تناولت أضرار التدخين وأساليب التوعية للحد من تأثيره على الفرد والمجتمع.
وتنوعت المحاور بين اجتماعية عرضها النقيب سيف حميد عدران من مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، وقانونية قدمها المحامي حمد سيف الزعابي، محامي ومستشار قانوني، محاضر معتمد من وزارة الداخلية، إلى جانب مناقشة الموضوع من الناحية الدينية، وتحدث فيه الواعظ الشيخ محمد السخاوي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بينما استعرض الدكتور عبد القادر الزرعوني، استشاري، رئيس قسم الجراحة في مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، مضار التدخين من الجانب الصحي.
وركز الملتقى الذي أداره الإعلامي معين عباد علي، على إبراز سلبيات التدخين وتأثيرها على الحياة الاجتماعية للفرد والأسرة، وتسببه في سوء العلاقات الاجتماعية، والتأثير على البيئة المحيطة بالمدخن من خلال انتشار الأمراض الخطيرة، نتيجةً للتدخين السلبي أو النشط.
وتناول المحور الديني نهي الدين عن ضرر النفس والمجتمع من خلال آفة التدخين، فيما سلط الجانب الصحي من الملتقى الضوء على مضار التدخين على صحة الإنسان، وتسببه في العديد من الأمراض، وتناول الجانب القانوني توضيح القيود على التبغ والتدخين وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «قانون وديمه» الذي يحظر بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل.

أم القيوين
الجمعية النسائية
الإمارات
مكافحة التدخين
أضرار التدخين
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