بحث سبل تعزيز التعاون بين «حماية الدولي» و«تاكسي دبي»

دبي (الاتحاد)

استقبل العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي بالنيابة، بمقر مجالس الأمانة، منصور عبد الله الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات، بحضور النقيب علي ضيف الله الظبياني، رئيس قسم التوعية والتأهيل، والنقيب أحمد زايد البوسعيدي، رئيس قسم البرامج الدولية، والملازم أول أحمد سالم الكعبي، رئيس قسم البرامج المجتمعية، والملازم أول خليل ميرزا، رئيس قسم البرامج الطلابية، ومن جانب مؤسسة تاكسي دبي محمد النومان، مدير مكتب الرقابة والأمن المؤسسي، وعائشة اللوغاني، مدير مكتب المدير التنفيذي.

وبحث اللقاء تدشين المرحلة الثانية من المحاضرات التي تعقدها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمركز حماية الدولي لسائقي حافلات ومركبات أجرة مؤسسة تاكسي دبي.