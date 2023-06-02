بلدية أبوظبي تنفذ زيارات تفتيشية على عربات الطعام المتنقلة

أبوظبي (الاتحاد)

حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، زيارات توعوية لأصحاب عربات الطعام المتنقلة والعاملين بها ضمن النطاق الجغرافي للمركز، بهدف التوعية بأهمية وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها، حفاظاً على البيئة الصحية النظيفة والمظهر الحضاري العام.

وتضمنت الحملة زيارات ميدانية للتفتيش على عربات الطعام المتنقلة ورصد التجاوزات، بالإضافة إلى توعية الملاك والعاملين فيها بضرورة التخلص من المخلفات بالطرق الآمنة المحافظة على البيئة، كما تم استكمال بقية الإجراءات من نظام التفتيش الذكي حسب قانون عربات الطعام المتنقلة.